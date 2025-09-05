3 ülkeden 300 bisikletlinin katılımıyla başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra ilçesinde düzenlediği, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Bisiklet Platformu'nun destek verdiği 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festival 4 gün sürecek.

Katılımcılar festival boyunca Kerpe, Babalı, Cebeci ve Seyrek gibi sahil ve doğa rotalarını takip edecek. 3 ülkeden 300 bisikletçinin katıldığı festival, 4'üncü gün Kerpe'den Akçakoca Anıtı’na yapılacak sürüşle sona erecek.

Kandıra'nın Kerpe Ömerağzı Kamp Alanı'nda düzenlenen festivalin açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin sadece bir sanayi şehri olarak bilinmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Kentin doğal güzelliklerine dikkati çeken Büyükakın, şunları kaydetti:

"Şehrimizin yüzde 50'si orman, yüzde 29'u tarım arazisidir. Yani şehrimiz, birkaç kilometre ötesinde sizi doğayla buluşturan bambaşka güzelliklere sahip. Toplamda 9 Mavi Bayraklı plajıyla gurur duyuyoruz. Şehrimizde 72 kilometre işaretli bisiklet rotası ve 2 bin 500 kilometre dağ rotası bulunuyor. 125 kilometre sahil şeridimiz, Sapanca Gölü kıyıları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte bisikletçiler için eşsiz imkanlar sunuyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı büyük projeleri de hayata geçiriyoruz. İzmit Körfezi'nde 1,5 milyon ton dip çamurunu temizlediğimiz dev çevre projesiyle denizlerimizi yeniden maviye kavuşturuyoruz. 23 arıtma tesisiyle de bir damla evsel atık suyun bile denize karışmasına engel oluyoruz" dedi.