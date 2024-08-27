30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, "30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, kamu kurumları ve bankalar açık mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan Zafer Bayramı ulusal bir bayramdır. İşte 2024-2025 resmi tatiller listesi...
Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da anılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 102. yılında Türkiye genelinde etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm yurtta hazırlıklar sürerken, 30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, kamu kurumları ve bankalar açık mı?" İşte detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2024 Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.
Aynı şekilde kamu kurumlarının büyük bir bölümü de hizmet dışı olacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 30 Ağustos 2024 Cuma günü çalışan kamu çalışanları ve diğer işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaklar.