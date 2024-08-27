Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da anılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 102. yılında Türkiye genelinde etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm yurtta hazırlıklar sürerken, 30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, kamu kurumları ve bankalar açık mı?" İşte detaylar...