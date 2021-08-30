Devletin zirvesinde 30 Ağustos kutlamaları 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Anıtkabir'de düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuvvet komutanları, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk;

Bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.

Bu tarihi günde zat-ı alinizi de aziz şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz.

Savunma sanayiinde attığımız adımlar ile milletimiz gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla Cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz.

Emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir.

Ruhun şad olsun."

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller ile bürokratlar Erdoğan´a tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı. Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen farklı rütbelerden askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.

MÜLTECİ ÇOCUK TABLOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda "Mülteci Çocuk" tablosu yer aldı.

Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.

"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için farklı ülkelerde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan "Mülteci Çocuk" tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkati çekmek için hazırlanmıştı.

Sanatçıların eseri tamamlamasının ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından Zirve'nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.