30 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. İşte 30 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

30 ARALIK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2020 20:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Poyraz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.12.2020 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.12.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.12.2020 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.12.2020 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]