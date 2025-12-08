Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği 30 kilonun ardından uyguladığı beslenme düzeniyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Esprili bir dille nasıl zayıfladığını anlatan Demirer; doğal gıdalara yöneldiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: Ben diyetisyen Op. Dr. Faruk Koç. Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina yiyoruz. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.

Ata Demirer'in eski görüntüsü.