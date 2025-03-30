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        30 kiloluk orkinos yakaladı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uzun yıllar amatör balıkçılık yapan Ufuk Çakır, İbrice Limanı'nda kıyıdan attığı oltayla 30 kiloluk orkinos yakaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:30
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        30 kiloluk orkinos yakaladı
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        İHA'nın haberine göre; birçok amatör balıkçıya ev sahipliği yapan Mecidiye köyü sahilindeki İbrice Limanı'na giderek, arkadaşı Ersin Kaygısız ile birlikte kıyıdaki kayalıklardan olta atan Ufuk Çakır'ın oltasına dev bir orkinos balığı takıldı.

        Kaygısız'ın da yardımıyla yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonucu kayalıklara çıkardıkları orkinos ile fotoğraf çekilen Çakır, 30 kilo ağırlığında ve yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki orkinos ile kendi rekorunu kırdığını söyledi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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