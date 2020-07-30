Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 228.924'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.659 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 30 Temmuz Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. "

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığ'ının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu.

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AMERİKA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye yükselirken, vaka sayısı 4,5 milyonu aştı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 17 artarak 4 milyon 500 bin 130'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 189 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 852 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 484 bin 649 vakayla Brezilya ve 1 milyon 538 bin 899 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 475 bine yakın vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 441 bin 977 vakayla Florida ve 441 bin 262 vakayla New York takip ediyor.