Yetişkin olmanın en iyi yanlarından biri de istediğiniz zaman istediğiniz şeyi pişirip ya da alıp yiyebilmenizdir. Ama uzmanlar, yine de her canınızın istediğini yememeniz yönünde açıklamalarda bulunuyor. Uzmanlar bir de şu detaya dikkat çekiyor; kişi genç yaşlarda yediği şeyi 20'li, 30'lu ya da 40'lı yaşlarda yediğinde de hiçbir fark görmese de, vücut bunu bu şekilde algılamıyor. Bu bilgiye bağlı kalarak, uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.
Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar
Aromalı yoğurt
Yaşlanmayı her ne kadar önleyemesek de, yavaşlatmak mümkün. Aromalı yoğurdun içinde şeker olduğu unutulmamalı. Aromalı yoğurt yanı sıra ekmek ve ketçaptan da uzak durulmalı.
Kahvaltıda hamurlu yiyecekler
Son bulgulara göre, günlük kalorilerinin yüzde 17 ila 21'ini şekerli gıdalardan alan insanların kalp hastalığından ölme riskleri kalorilerinin yüzde 8'ini şekerli gıdalardan alanlara göre veya daha azını tüketenlere kıyasla daha yüksek.
Protein bar
Fit kalmak için daha sağlıklı ürünler tüketmek gerekiyor.
Kremalı bisküvi
Gerek bağımlılık yapması gerek göbek yapması nedeniyle tüketilmemesi gerekiyor.
Açma ve beyaz ekmek
İçindekiler, kırışıklık karşıtı kollajen gibi proteinlere hasar verir.
Kremalı kahve
Kahveye eşlik eden krema çok da sağlıklı bir şey değil. Vücudu daha fazla yağlandırıyor ve kolestrolü yükseltiyor.
Şekersiz atıştırmalıklar
Eğer 30'lu yaşlarınızda kilo almaya başladıysanız karaciğer fonksiyonunuzda sorun olabilir. O nedenle toksinlerden uzak durmak için yapay tatlandırıcılardan uzak durmalısınız.
Margarin
Margarin kalp hastalığına zemin oluşturabilir, ayrıca ciltte birtakım sorunlara yol açar. Bir de ciltteki kırışıkların daha hızlı yayılmasına sebep olur.
Paketlenmiş tereyağlı patlamış mısır
İçerisinde bulunan trans yağ kalp hastalığı riskini artırıyor.
Yapılan bir araştırma salam ve sosisin sperm sayısını azalttığını ortaya koydu.
Cips
Kanser, obezite gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Cipsteki sodyum içeriği yüksek kan basıncına sebebiyet verebilir ve kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir.
HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ
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