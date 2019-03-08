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31 Mart yerel seçimlerinde 81 il için 70 kadın yarışacak

Türkiye'de toplumun dörtte üçü "kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inansa da yerel seçimlere giderken belediye başkan aday sayıları bunu karşılamıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir ve il bazında toplam 769 adaydan sadece 70'i kadın!

Giriş: 08.03.2019 - 14:28 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, seçime katılacak partilerin belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. 81 ilde 13 partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde büyükşehir ve illerde 769 belediye başkan adayı göstertilirken, bunların sadece 70’i kadın olması dikkat çekti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partiler ve belediye başkan adayları seçim çalışmalarını yürütüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen kesin aday listelerine göre il bazında 769 belediye başkan adayı seçimlere katılacak.

Türkiye'de yerel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 3 Nisan 1930'da tanınırken, kadın belediye başkan adaylarının sayısı da dikkat çekiyor.

  • İlk kadın belediye başkanı oydu...Sadiye Hanım, 1930 yılında Yusufeli’nin Kılıçkaya Belediye Başkanı seçilerek Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı olmuştu. Sadiye Hanım görevini iki sene yürütmüştü.

HANGİ PARTİDEN KAÇ KADIN ADAY VAR?

YSK’nın açıkladığı kesin listelere göre büyükşehir ve il bazında sadece 70 kadın belediye başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti 1, CHP 3, MHP 2, HDP 6, İYİ Parti 2, TKP 19, Vatan Partisi 6, DSP 10, DP 7, BTP 6 kadın aday gösterirken, 8 kadın da bağımsız aday oldu.

KA.DER’DEN AÇIKLAMA: SİYASİLER SAMİMİYETİNİ YİTİRDİ

Kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan kadın örgütü olan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER),31 Mart yerel seçimlerdeki kadın oranlarını Habertürk’e değerlendirdi.

KA.DER, kadınların ilgisine ve çabasına rağmen siyasi partilerin kadınları karar organlarında ve karar alma mekanizmalarında görmek istemediklerini söyledi.

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, “Kadınların siyasi parti üyelikleri ve siyasete ilgisi her gün artarken, partilerin karar verici organlarında ve karar alma mekanizmalarında  görünürlükleri  oldukça azdır. Kadınları görmezden gelen siyasiler artık ‘kadın meseleleri’ konusunda inandırıcılıklarını ve samimiyetlerini yitirmişlerdir” dedi. Karaoğlu, “Yüzyıllardır süregelen erkek ittifakınızdan vazgeçmez, eril anlayışınızla ve erkek egemen politikalarınızla hızla yüzleşmezseniz, size oy vermeyeceğiz.  Hak ettiğimiz temsilde buluşana dek, sesimizi yükselterek, mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE KADIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak kadın belediye başkan adayı şöyle:

ADANAVATAN PARTİSİHATİCE NESRİNKILIÇAYAVUKAT
AKSARAYTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİAYLİNTOZDUMANÖĞRANCİ
AMASYACUMHURİYET HALK PARTİSİARİFE SERPİLSARAÇOĞLUİŞ İNSANI
ANKARATÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİFATMAKORURMİMAR
ANKARAVATAN PARTİSİTÜLİNOYGÜREMEKLİ AKADEMİSYEN
ANTALYATÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİSEVİNÇSERTBARUTHEKİM
ANTALYADEMOKRAT PARTİDOLUNAY YELDADOĞANTIP DOKTORU
AYDINCUMHURİYET HALK PARTİSİÖZLEMÇERÇİOĞLUBELEDİYE BAŞKANI
BALIKESİRDEMOKRAT PARTİTUĞBAGÜNERÖĞRETMEN
BARTINTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİGÖZDEDEMİRALÖĞRENCİ
BARTINDEMOKRATİK SOL PARTİNİLÜFERAKBALMUHASEBE
BATMANDEMOKRAT PARTİSEVİNÇSARIAHMETOĞLUESNAF
BATMANDEMOKRATİK SOL PARTİMUAZZEZGÜVENBAŞYÖNETİCİ ASİSTANI
BAYBURTBAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİNEVRİYEZOREV HANIMI
BİTLİSDEMOKRATİK SOL PARTİTUĞÇETEKÇEKAMU YÖNETİMİ
BOLUHALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİASLIYOLCİMUHASEBE
BURSAVATAN PARTİSİSUNASOYDAŞ FIRATAVUKAT
ÇANAKKALETÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİREYHANYILDIRIMYAZAR
DENİZLİHALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİŞERİFEYILDIRIMÖĞRETMEN
EDİRNEDEMOKRAT PARTİSİBELBARSHANİŞ İNSANI
ERZURUMDEMOKRATİK SOL PARTİDİLEKDENGİZEK ERSANALYÖNETİCİ
ESKİŞEHİRDEMOKRATİK SOL PARTİDİLARATAMBOVASERBEST
GAZİANTEPADALET VE KALKINMA PARTİSİFATMAŞAHİNKİMYA MÜHENDİSİ
GAZİANTEPBAĞIMSIZSİBELALTINTAŞİŞÇİ
GÜMÜŞHANEDEMOKRATİK SOL PARTİSİBELKÜÇÜKKAPDANSERBEST MESLEK
HAKKARİTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİEMELKARABULUTEĞİTİMCİ
HAKKARİDEMOKRATİK SOL PARTİNURSELKIZILIRMAKYÖNETİCİ
İSTANBULTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİZEHRAGÜNER KARAOĞLUİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İSTANBULBAĞIMSIZÖZGEAKMANSERBEST ÇALIŞAN
İSTANBULBAĞIMSIZGÜLDESÖNKOYUNÖZEL SEKTÖR-İŞÇİ
İSTANBULBAĞIMSIZFATMA RAGİBEKANIKURU LOĞOĞLUAVUKAT KATİBESİ
İSTANBULBAĞIMSIZAYSELTEKEREKAVUKAT
İZMİRTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİSENEMDORUK İNAMİŞLETMECİ
KAHRAMANMARAŞBAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİHÜSNİYE DİLEKERDOĞANYILMAZEMEKLİ
KARABÜKDEMOKRATİK SOL PARTİMÜYESSERŞENYÜREKESNAF
KAYSERİBAĞIMSIZEYLEMSARIOĞLU ASLANDOĞANAVUKAT
KIRIKKALETÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİEKİNŞENÖĞRENCİ
KIRKLARELİTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİBUKETMANAPESNAF
KIRŞEHİRTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİSERAPEMİRAVUKAT
KOCAELİHALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİZÜLEYHAGÜLÜMAVUKAT
KOCAELİBAĞIMSIZREYHANBAŞARAN KOÇİŞÇİ
KONYATÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİZEHRA FİLİZDEMİRAYAKİŞÇİ
KÜTAHYATÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİNADİDE NURDANYILDIRIMÖĞRENCİ
KÜTAHYADEMOKRAT PARTİAYŞECEYLANİŞ KADINI
KÜTAHYAİYİ PARTİAYNURSEZERYEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
MANİSADEMOKRAT PARTİŞULETUNALIİŞ KADINI
MARDİNİYİ PARTİTUNAIŞIKHANEMEKLİ
MERSİNVATAN PARTİSİLERZANÖZGENÇİŞLT.MUHASEBE
MERSİNDEMOKRAT PARTİAYFERYILMAZEKONOMİST
MUĞLADEMOKRATİK SOL PARTİSEVGİKÜPELİOĞLUSERBEST
MUŞCUMHURİYET HALK PARTİSİTANSUSARAÇGİRİŞİMCİ
MUŞDEMOKRATİK SOL PARTİMÜZEYYENOKURFRANSIZCA ÖĞRETMENİ
NEVŞEHİRMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİFİLİZKILIÇÖĞRETİM GÖREVLİSİ
NİĞDETÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİEZGİGÖÇMENÖĞRENCİ
NİĞDEBAĞIMSIZFİGENÜZEREV HANIMI
SAMSUNTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİBELMA NURKARTALEMEKLİ ÖĞRETMEN
SİİRTTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİMÜGEGÖNÜLLÜİŞÇİ
SİİRTHALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİBERİVAN HELENIŞIKSİYASETÇİ
ŞANLIURFABAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİRAHİMEKARAKEÇİLİMUHASEBECİ
ŞIRNAKBAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİEMELVURMAZİŞÇİ
ŞIRNAKTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİSEHERDEMİROĞLUFİZYOTERAPİST
TOKATBAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİFATMAMUMCUOĞLUECZACI
TRABZONVATAN PARTİSİİNCİGÜNGÖRMİMAR
TUNCELİBAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİGÜLSÜMKAVAKTARİHÇİ YAZAR
TUNCELİMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİMÜCELLASALERÇİFTÇİ
TUNCELİHALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİNURŞATYEŞİLHEMŞİRE
UŞAKTÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİTUĞBAÇEKİCİİŞÇİ
VANHALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİBEDİAÖZGÖKÇE ERTAN 
YALOVATÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİHÜLYAYILDIZEV KADINI
YALOVAVATAN PARTİSİFATMA JÜLİDEKESKİNEMEKLİ

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