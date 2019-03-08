31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, seçime katılacak partilerin belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. 81 ilde 13 partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde büyükşehir ve illerde 769 belediye başkan adayı göstertilirken, bunların sadece 70’i kadın olması dikkat çekti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partiler ve belediye başkan adayları seçim çalışmalarını yürütüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen kesin aday listelerine göre il bazında 769 belediye başkan adayı seçimlere katılacak.

Türkiye'de yerel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 3 Nisan 1930'da tanınırken, kadın belediye başkan adaylarının sayısı da dikkat çekiyor.

İlk kadın belediye başkanı oydu... Sadiye Hanım, 1930 yılında Yusufeli’nin Kılıçkaya Belediye Başkanı seçilerek Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı olmuştu. Sadiye Hanım görevini iki sene yürütmüştü.

HANGİ PARTİDEN KAÇ KADIN ADAY VAR?

YSK’nın açıkladığı kesin listelere göre büyükşehir ve il bazında sadece 70 kadın belediye başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti 1, CHP 3, MHP 2, HDP 6, İYİ Parti 2, TKP 19, Vatan Partisi 6, DSP 10, DP 7, BTP 6 kadın aday gösterirken, 8 kadın da bağımsız aday oldu.

KA.DER’DEN AÇIKLAMA: SİYASİLER SAMİMİYETİNİ YİTİRDİ

Kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan kadın örgütü olan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER),31 Mart yerel seçimlerdeki kadın oranlarını Habertürk’e değerlendirdi.

KA.DER, kadınların ilgisine ve çabasına rağmen siyasi partilerin kadınları karar organlarında ve karar alma mekanizmalarında görmek istemediklerini söyledi.

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, “Kadınların siyasi parti üyelikleri ve siyasete ilgisi her gün artarken, partilerin karar verici organlarında ve karar alma mekanizmalarında görünürlükleri oldukça azdır. Kadınları görmezden gelen siyasiler artık ‘kadın meseleleri’ konusunda inandırıcılıklarını ve samimiyetlerini yitirmişlerdir” dedi. Karaoğlu, “Yüzyıllardır süregelen erkek ittifakınızdan vazgeçmez, eril anlayışınızla ve erkek egemen politikalarınızla hızla yüzleşmezseniz, size oy vermeyeceğiz. Hak ettiğimiz temsilde buluşana dek, sesimizi yükselterek, mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE KADIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak kadın belediye başkan adayı şöyle: