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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, seçime katılacak partilerin belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. 81 ilde 13 partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde büyükşehir ve illerde 769 belediye başkan adayı göstertilirken, bunların sadece 70’i kadın olması dikkat çekti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partiler ve belediye başkan adayları seçim çalışmalarını yürütüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen kesin aday listelerine göre il bazında 769 belediye başkan adayı seçimlere katılacak.
Türkiye'de yerel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 3 Nisan 1930'da tanınırken, kadın belediye başkan adaylarının sayısı da dikkat çekiyor.
HANGİ PARTİDEN KAÇ KADIN ADAY VAR?
YSK’nın açıkladığı kesin listelere göre büyükşehir ve il bazında sadece 70 kadın belediye başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti 1, CHP 3, MHP 2, HDP 6, İYİ Parti 2, TKP 19, Vatan Partisi 6, DSP 10, DP 7, BTP 6 kadın aday gösterirken, 8 kadın da bağımsız aday oldu.
KA.DER’DEN AÇIKLAMA: SİYASİLER SAMİMİYETİNİ YİTİRDİ
Kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan kadın örgütü olan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER),31 Mart yerel seçimlerdeki kadın oranlarını Habertürk’e değerlendirdi.
KA.DER, kadınların ilgisine ve çabasına rağmen siyasi partilerin kadınları karar organlarında ve karar alma mekanizmalarında görmek istemediklerini söyledi.
KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, “Kadınların siyasi parti üyelikleri ve siyasete ilgisi her gün artarken, partilerin karar verici organlarında ve karar alma mekanizmalarında görünürlükleri oldukça azdır. Kadınları görmezden gelen siyasiler artık ‘kadın meseleleri’ konusunda inandırıcılıklarını ve samimiyetlerini yitirmişlerdir” dedi. Karaoğlu, “Yüzyıllardır süregelen erkek ittifakınızdan vazgeçmez, eril anlayışınızla ve erkek egemen politikalarınızla hızla yüzleşmezseniz, size oy vermeyeceğiz. Hak ettiğimiz temsilde buluşana dek, sesimizi yükselterek, mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İŞTE KADIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak kadın belediye başkan adayı şöyle:
|ADANA
|VATAN PARTİSİ
|HATİCE NESRİN
|KILIÇAY
|AVUKAT
|AKSARAY
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|AYLİN
|TOZDUMAN
|ÖĞRANCİ
|AMASYA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|ARİFE SERPİL
|SARAÇOĞLU
|İŞ İNSANI
|ANKARA
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|FATMA
|KORUR
|MİMAR
|ANKARA
|VATAN PARTİSİ
|TÜLİN
|OYGÜR
|EMEKLİ AKADEMİSYEN
|ANTALYA
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SEVİNÇ
|SERTBARUT
|HEKİM
|ANTALYA
|DEMOKRAT PARTİ
|DOLUNAY YELDA
|DOĞAN
|TIP DOKTORU
|AYDIN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|ÖZLEM
|ÇERÇİOĞLU
|BELEDİYE BAŞKANI
|BALIKESİR
|DEMOKRAT PARTİ
|TUĞBA
|GÜNER
|ÖĞRETMEN
|BARTIN
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|GÖZDE
|DEMİRAL
|ÖĞRENCİ
|BARTIN
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|NİLÜFER
|AKBAL
|MUHASEBE
|BATMAN
|DEMOKRAT PARTİ
|SEVİNÇ
|SARIAHMETOĞLU
|ESNAF
|BATMAN
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|MUAZZEZ
|GÜVENBAŞ
|YÖNETİCİ ASİSTANI
|BAYBURT
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|NEVRİYE
|ZOR
|EV HANIMI
|BİTLİS
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|TUĞÇE
|TEKÇE
|KAMU YÖNETİMİ
|BOLU
|HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
|ASLI
|YOLCİ
|MUHASEBE
|BURSA
|VATAN PARTİSİ
|SUNA
|SOYDAŞ FIRAT
|AVUKAT
|ÇANAKKALE
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|REYHAN
|YILDIRIM
|YAZAR
|DENİZLİ
|HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
|ŞERİFE
|YILDIRIM
|ÖĞRETMEN
|EDİRNE
|DEMOKRAT PARTİ
|SİBEL
|BARSHAN
|İŞ İNSANI
|ERZURUM
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|DİLEK
|DENGİZEK ERSANAL
|YÖNETİCİ
|ESKİŞEHİR
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|DİLARA
|TAMBOVA
|SERBEST
|GAZİANTEP
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|FATMA
|ŞAHİN
|KİMYA MÜHENDİSİ
|GAZİANTEP
|BAĞIMSIZ
|SİBEL
|ALTINTAŞ
|İŞÇİ
|GÜMÜŞHANE
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|SİBEL
|KÜÇÜKKAPDAN
|SERBEST MESLEK
|HAKKARİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|EMEL
|KARABULUT
|EĞİTİMCİ
|HAKKARİ
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|NURSEL
|KIZILIRMAK
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|ZEHRA
|GÜNER KARAOĞLU
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|İSTANBUL
|BAĞIMSIZ
|ÖZGE
|AKMAN
|SERBEST ÇALIŞAN
|İSTANBUL
|BAĞIMSIZ
|GÜLDES
|ÖNKOYUN
|ÖZEL SEKTÖR-İŞÇİ
|İSTANBUL
|BAĞIMSIZ
|FATMA RAGİBE
|KANIKURU LOĞOĞLU
|AVUKAT KATİBESİ
|İSTANBUL
|BAĞIMSIZ
|AYSEL
|TEKEREK
|AVUKAT
|İZMİR
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SENEM
|DORUK İNAM
|İŞLETMECİ
|KAHRAMANMARAŞ
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|HÜSNİYE DİLEK
|ERDOĞANYILMAZ
|EMEKLİ
|KARABÜK
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|MÜYESSER
|ŞENYÜREK
|ESNAF
|KAYSERİ
|BAĞIMSIZ
|EYLEM
|SARIOĞLU ASLANDOĞAN
|AVUKAT
|KIRIKKALE
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|EKİN
|ŞEN
|ÖĞRENCİ
|KIRKLARELİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|BUKET
|MANAP
|ESNAF
|KIRŞEHİR
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SERAP
|EMİR
|AVUKAT
|KOCAELİ
|HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
|ZÜLEYHA
|GÜLÜM
|AVUKAT
|KOCAELİ
|BAĞIMSIZ
|REYHAN
|BAŞARAN KOÇ
|İŞÇİ
|KONYA
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|ZEHRA FİLİZ
|DEMİRAYAK
|İŞÇİ
|KÜTAHYA
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NADİDE NURDAN
|YILDIRIM
|ÖĞRENCİ
|KÜTAHYA
|DEMOKRAT PARTİ
|AYŞE
|CEYLAN
|İŞ KADINI
|KÜTAHYA
|İYİ PARTİ
|AYNUR
|SEZER
|YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
|MANİSA
|DEMOKRAT PARTİ
|ŞULE
|TUNALI
|İŞ KADINI
|MARDİN
|İYİ PARTİ
|TUNA
|IŞIKHAN
|EMEKLİ
|MERSİN
|VATAN PARTİSİ
|LERZAN
|ÖZGENÇ
|İŞLT.MUHASEBE
|MERSİN
|DEMOKRAT PARTİ
|AYFER
|YILMAZ
|EKONOMİST
|MUĞLA
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|SEVGİ
|KÜPELİOĞLU
|SERBEST
|MUŞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|TANSU
|SARAÇ
|GİRİŞİMCİ
|MUŞ
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|MÜZEYYEN
|OKUR
|FRANSIZCA ÖĞRETMENİ
|NEVŞEHİR
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|FİLİZ
|KILIÇ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|NİĞDE
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|EZGİ
|GÖÇMEN
|ÖĞRENCİ
|NİĞDE
|BAĞIMSIZ
|FİGEN
|ÜZER
|EV HANIMI
|SAMSUN
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|BELMA NUR
|KARTAL
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|SİİRT
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|MÜGE
|GÖNÜLLÜ
|İŞÇİ
|SİİRT
|HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
|BERİVAN HELEN
|IŞIK
|SİYASETÇİ
|ŞANLIURFA
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|RAHİME
|KARAKEÇİLİ
|MUHASEBECİ
|ŞIRNAK
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|EMEL
|VURMAZ
|İŞÇİ
|ŞIRNAK
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|SEHER
|DEMİROĞLU
|FİZYOTERAPİST
|TOKAT
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|FATMA
|MUMCUOĞLU
|ECZACI
|TRABZON
|VATAN PARTİSİ
|İNCİ
|GÜNGÖR
|MİMAR
|TUNCELİ
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|GÜLSÜM
|KAVAK
|TARİHÇİ YAZAR
|TUNCELİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|MÜCELLA
|SALER
|ÇİFTÇİ
|TUNCELİ
|HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
|NURŞAT
|YEŞİL
|HEMŞİRE
|UŞAK
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|TUĞBA
|ÇEKİCİ
|İŞÇİ
|VAN
|HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
|BEDİA
|ÖZGÖKÇE ERTAN
|YALOVA
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|HÜLYA
|YILDIZ
|EV KADINI
|YALOVA
|VATAN PARTİSİ
|FATMA JÜLİDE
|KESKİN
|EMEKLİ
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