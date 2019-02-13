Ergün Turan AK Parti’de kuruluş aşamasından beri bulunmuş bir isim. Onu son dönemde TOKİ Başkanı olarak biliyoruz ancak öncesinde hem Güngören hem İstanbul belediyesinde uzun yıllar çalışmalarda bulundu. İBB Meclis üyeliği, İBB İmar Komisyonu üyeliği ve başkanlığı gibi görevler aldı. Kısacası belediyeciliği içeriden bilen bir isim. Aynı zamanda mühendis. İTÜ’de inşaat mühendisliği okumuş. Baba mesleği inşaatçılığı kısa bir süre yapmış.

Doğma, büyüme İstanbullu olan Turan, 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un kalbi Fatih’in AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Bir süredir de sahada. Dün beni Zeyrekhane’de kahvaltıya davet etti. Hem projelerini anlattı hem de sonrasında dünya çapında bir eser olan ve restorasyonu geçen yıl biten, Molla Zeyrek Camii (Pantakrator Kilisesi) ve Zeyrek mahallesini birlikte dolaştık.

Ergün Turan ve basın danışmanı Osman Bekar ile.

Uzun sohbetten özet olarak şu 4 mesajı aldım:

- İstanbul’un çok kültürlü, çok dinli, kozmopolit yapısını bir zenginlik olarak gören bir isim Turan. “İstanbul’u İstanbul yapan, bütün dünyanın göz bebeği haline getiren bu yapı, İstanbul’un kalbi de Fatih. Burada Fatih'te yeniden çok kültürlülüğü, farklılıklarımızla büyümeyi hedeflemeliyiz” diyor.

- Gençleri çok önemsiyor. Sokak sokak gezip, gençler için ne gibi olanaklar olduğunu araştırıyormuş. Sonuçtan memnun değil, bana hakikaten yalnızca gençleri değil, bütün İstanbul’u heyecanlandıracak Haliç ile ilgili bir projeden bahsetti. Şayet hayata geçerse yurt dışında görüp özendiğimiz müthiş bir olanağa kavuşacak İstanbul. Denizin ortasında çok kreatif bir havuz, diyeyim, şimdilik daha fazla detay vermeyeyim… Şimdiden gençlere spor alanları, gençlik kulüplerine yeni olanakla ile ilgili planlar geliştirmiş. Üniversitelerin etrafına ve merkezi konumda alanlara gençler için hem kütüphane hem de buluşma alanları oluşturma planları var. “Bir yeri canlandırmak için içeri taze ve temiz kan pompalamanız gerek” diye konuşuyor.

- Metruk binaları elden geçirmek ve ayağa kalkamayacak olanları orijinaline uygun yeniden yapmak istiyor. Bu öyle basite alınacak bir konu değil. Fatih’te böyle 11 bin bina varmış ve bir kısmı harabe halinde olduğu için uyuşturucu müptelaları ve bilumum suça bulaşanların meskeni halinde imiş. “Buraları yıkmak için gerekirse yasa değişikliği dahi düşünülebilir” dedi.

- Fatih’in yeniden cazip bir konut alanı olarak konumlanmasını istiyor. İlçenin algısını yükseltmeyi, sosyokültürel olarak daha üst sınıfların yeniden buraya gelmesinin önünü açmayı hedefliyor.

Ergün Turan ile ilk kez karşılaştık. Gözlemim eylem odaklı, mühendis refleksine sahip ve tez canlı biri olduğu yönünde. Konuşmaktan ziyade yapmaktan yana. Henüz seçilmedi ama TOKİ Başkanlığından gelen refleksle bir kaç talebi hayata geçirmek için mevcut yönetime yardımcı olmuş.

Fatih AK Parti’nin çok güçlü olduğu bir ilçe. 2014 seçimlerinde ikinci parti çıkan CHP ile aralarında 17 puan fark vardı. Bu kez Cumhur İttifakı’nı da düşündüğümüzde sonuç şimdiden gayet net ortada.

Yeni dönemde Fatih’te tarihi dokuyu koruyan ama aynı zamanda zaman içinde oluşan çirkin yapıları da dönüştürmeyi hedefleyen, spor alanları ve sosyalleşme mekanlarına öncelik veren, Eminönü’nü bir müze yarımada değil, yaşayan bir semt olarak tutma gayreti içinde olacak bir anlayış yönetimde olacak. Gördüğüm kadarıyla önceki yönetimin yaptıklarını reddeden değil, başarı kabul edip, onların üzerine devam etmeyi isteyen, devrim değil, evrim vaat eden bir anlayışa sahip Turan.