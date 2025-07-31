Bugün televizyonda neler var? 31 Temmuz 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
31 Temmuz 2025 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün maçtan yarışma programına, yerli ve yabancı filmden komedi programına birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 31 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
31 Temmuz Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1’de ise Başakşehir- Cherno More maçı ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 31 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 - Ejder Yürek: İntikam
00:45 - Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
03:00 - Zalim İstanbul
05:00 - Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:45 - Mekanik
01:15 - Kızılcık Şerbeti
03:30 - Mekanik
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 – Seksenler
14:25 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin
19:00 - Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Maç Özel
20:45 - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "İstanbul Başakşehir- Cherno More"
22:45 - Gönül Dağı
01:55 - Leyla ile Mecnun
04:30 - Seksenler
05:10 - Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Görevimiz Tatil
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Aile Saadeti
03:00 – Bir Gece Masalı
05:50 - Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Neşeli Günler
22:00 - Kırılma Noktası
23:45 - Kırılma Noktası
01:30 - Aramızda Kalsın
03:30 - Kiralık Aşk
05:30 - Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Cenazemize Hoş Geldiniz
00:30 - İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 - Son Yaz
06:00 - Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 - MasterChef Türkiye
04:00 - Gazete Magazin Yaz
31 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ