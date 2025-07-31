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        Haberler Bilgi Magazin 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 31 Temmuz 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        31 Temmuz 2025 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün maçtan yarışma programına, yerli ve yabancı filmden komedi programına birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 31 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:49
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        1

        31 Temmuz Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1’de ise Başakşehir- Cherno More maçı ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 31 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Uzak Şehir

        16:00 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

        22:45 - Ejder Yürek: İntikam

        00:45 - Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

        03:00 - Zalim İstanbul

        05:00 - Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Siyah Kalp

        09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        23:45 - Mekanik

        01:15 - Kızılcık Şerbeti

        03:30 - Mekanik

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:00 – Ege'nin Hamsisi

        08:25 – Kod Adı Kırlangıç

        09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 – Seksenler

        14:25 - Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin

        19:00 - Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 - Maç Özel

        20:45 - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "İstanbul Başakşehir- Cherno More"

        22:45 - Gönül Dağı

        01:55 - Leyla ile Mecnun

        04:30 - Seksenler

        05:10 - Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – ATV Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Görevimiz Tatil

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Aile Saadeti

        03:00 – Bir Gece Masalı

        05:50 - Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Aramızda Kalsın

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Neşeli Günler

        22:00 - Kırılma Noktası

        23:45 - Kırılma Noktası

        01:30 - Aramızda Kalsın

        03:30 - Kiralık Aşk

        05:30 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 – Sen Çal Kapımı

        15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 – Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Cenazemize Hoş Geldiniz

        00:30 - İlk Buluşma

        02:15 - İnadına Aşk

        04:00 - Son Yaz

        06:00 - Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 - Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:30 - Gazete Magazin Yaz

        13:00 - Yaparsın Bilirim

        16:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 - MasterChef Türkiye

        04:00 - Gazete Magazin Yaz

        31 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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