İstanbul'un Bakırköy ve Küçükçekmece ile Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri 34 milyon lira olan skunk ve ecstasy hap ele geçirildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Uluslararası uyuşturucu çetesini 20 gün süresince takibe alan narkotik polisi, Eyüpsultan'da bir depoya baskın düzenledi. Yem çuvalları içerisinde 1 ton 200 kilo skunk ele geçirildi.

Küçükçekmece ve Bakırköy'de düzenlenen ikinci operasyonda da Hollanda'dan ülkemize sokulduğu belirlenen 550 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Düzenlenen her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 34 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2'si Arnavutluk uyruklu 7 çete üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.