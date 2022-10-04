3600 ek gösterge ile maaş tablosu, binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Biz ek gösterge düzenlemesini toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük. 5 milyon 300 bin insanı kapsayan devasa bir düzenleme oldu." ifadelerini kullandı ve düzenlemede onarılması gereken adımlar olduğununa dikkat çekti. Gelişmenin ardından "3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, düzenlemeye ilişkin merak edilenler...