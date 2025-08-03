37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 18'i yiyecek bulma ümidiyle ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım merkezi yakınında bekleyenler olmak üzere, 37 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evlerini hedef aldığı 5 kişilik ailenin tamamı hayatını kaybetti.

Beldede İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivillerin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli öldü.

Kentin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir binanın alt katını hedef alan saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sının Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Asda Hapishanesi" yakınında bir çadırı hedef alması sonucu da bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.