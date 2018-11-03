İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan, İstanbul’un en uzun soluklu, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, 2019’da 38. yaşını kutlayacak.

38. İstanbul Film Festivali, 5-16 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

38. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türkiye sinemasının en yeni yapımlarına, klasiklerden yeni keşiflere, efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtlara ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Nisan ayında geliyor.

Türkiye sinema endüstrisinin kalbi de İstanbul Film Festivali’nde atacak. Festivalin ortak yapım, eğitim ve networking platformu Köprüde Buluşmalar, 11-12 Nisan’da festival kapsamında yapılacak.

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