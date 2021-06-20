3.9'da bile hasar gördüler! 0:00 / 0:00

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İstanbul’da dün saat 15.00 sıralarında, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntıda ise Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda hasar meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edildi.

Bina sakinleri de belediye misafirhanesine götürüldü. Mühürlenen binanın çevresine de demir barikatlar konuldu. Pendik Belediyesi zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek çevre önlemi aldı.

"VAR OLAN ÇATLAK BÜYÜDÜ"

Bugün binalarının önüne gelen apartman sakinleri ise, yaşanan depremi ve binalarının son durumu anlattı. Hasar gören bina sakini Süleyman Koçak, dairesinde bulunan çatlağın büyüdüğünü ve bu durumdan endişe duyduklarını aktardı. Öte yandan binadaki diğer komşularının daireleriyle ilgili bir şikayetleri olmadığını ve binayı terk etmek istemediklerini de belirtti.

Koçak, sözlerine şöyle devam etti: "Deprem olduğu sırada ben Kadıköy’deydim. Eşim telefon açtı, evdeki çatlağın daha da büyüdüğünü söyledi. Ben de belediye ve polis ekiplerini aradım. Ekipler geldi. Evimizde daha önceden bir çatlak vardı. Deprem dolayısıyla bu çatlak daha da büyüdü. Apartmanda bulunan diğer dairelerde çatlaklar olup olmadığını bilmiyorum. Diğer apartman sakinleri dairelerinin iyi olduğunu düşünüyor. Apartmanda hepimiz kiracıyız. Deprem anında oğlum çok korkmuş ve annesiyle kaçmışlar. Komşularımızdan hiçbiri binadan çıkmayı kabul etmiyor" diye konuştu.

GÜNGÖREN'DE DE BİR BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada da çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu.

DHA'nın haberine göre, bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi.

Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı.