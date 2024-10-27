4 arkadaş birlikte öldü! Kahreden detay ortaya çıktı

Ankara'daki kaza, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. Güney Topaktaş’ın (37) kontrolünü yitirdiği otomobil, yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkıştı. Kazada sürücü Topaktaş ile arkadaşları Yiğitcan Kayı (29), Ezgi Yaman (36) ve kuzeni Sevgi Eker (29) hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Topaktaş ve arkadaşlarının akşam saatlerinde piknik yapmak üzere Yakupabdal Tabiat Parkı'na gittiği ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtildi.