Savcı görüşünü açıkladı

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Tutuksuz sanık Yusuf Elmas ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada dava ile ilgili olarak görüşünü açıklayan savcı, tutuklu sanık Özkan Elmas hakkında 'Nitelikli biçimde kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yangın çıkarmak, mala zarar verme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 26 yıl 10 aydan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz sanık Yusuf Elmas hakkında da “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Özkan Elmas’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.