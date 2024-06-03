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        Haberler Dünyadan 4 çocuklu Ryan Reynolds'tan babalık tavsiyesi - Magazin haberleri

        4 çocuklu Ryan Reynolds'tan babalık tavsiyesi

        Blake Lively ile evliliğinden dört çocuğu olan ünlü oyuncu Ryan Reynolds, babalık tavsiyesi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:54
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        4 çocuk babası Ryan Reynolds, babalık hakkında konuştu. 36 yaşındaki meslektaşı Blake Lively ile evliliğinden dört çocuğu olan 47 yaşındaki 'Deadpool' filmi yıldızı, People'a verdiği röportajda şunları anlattı: Shawn Levy aslında bana sonsuza dek aklımda kalacak bir şey söyledi: İnsanlar sadece galibiyetleri hakkında konuşmaya meyilli. Ama özellikle çocuklarınızın kaybettiğinizi bilmesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum.

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        "Her zaman istediğinizi alamazsınız. Üzerinde gerçekten çok çalıştığınız bir şey işe yaramayabilir" diyen Ryan Reynolds; "Bugün utanç verici bir şey söylediğinizi, size uymayan bir şey yaptığınızı hissediyorsanız çocuklarınızın bunu görmesi çok önemli ve sadece 'Babam başardı' diye bir şey duymamaları lazım. Çünkü kazandığınızdan çok daha fazlasını kaybedersiniz" ifadesini kullandı.

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        Babalık kaygılarını da anlatan ünlü oyuncu; "Şimdi kaygımın olmasını seviyorum. Çünkü çocuklarımın muhtemelen genetik olan bazı şeyleri yaşadığını gördüğümde, bunu şefkatli bir şekilde nasıl ele alacağımı, aslında onların görüldüklerini hissetmelerini sağlayacak şekilde nasıl davranacağımı biliyorum. Bunu öylece düzeltemeyeceğimi biliyorum. Ve tüm bunları onlara, onlarla iletebilirim. Bunun için her zaman minnettarım" diye konuştu.

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        2011 yılında 'Yeşil Fener' filminin setinde tanışıp 2012'de evlenen Ryan Reynolds ile Blake Lively çiftinin James (8) Inez (7) Betty (4) ve geçen yıl dünyaya gelen, adını açıklamadıkları bir çocuğu daha var.

        #Blake Lively
        #ryan reynold
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