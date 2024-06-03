4 çocuklu Ryan Reynolds'tan babalık tavsiyesi

"Her zaman istediğinizi alamazsınız. Üzerinde gerçekten çok çalıştığınız bir şey işe yaramayabilir" diyen Ryan Reynolds; "Bugün utanç verici bir şey söylediğinizi, size uymayan bir şey yaptığınızı hissediyorsanız çocuklarınızın bunu görmesi çok önemli ve sadece 'Babam başardı' diye bir şey duymamaları lazım. Çünkü kazandığınızdan çok daha fazlasını kaybedersiniz" ifadesini kullandı.