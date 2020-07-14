Cildin toparlanmasını ve gerilmesine yardımcı olan lifting maske uygulamalarını kısa sürede etkisini göstermektedir. Bu yüzden oldukça fazla tercih edilmektedir. Uygulanan ve cilde etkisi büyük olarak birçok lifting maske tarifi bulunmaktadır. Sizde tercih ettiğiniz bir lifting maskesini düzenli kullanarak gençleşebilir ve kırışık oluşumlarını engelleyebilirsiniz.

Lifting Maskesi Tarifleri

Maske Tarifi 1

Bir adet ayvanın çekirdeklerini çıkarın ve iyice ezin. Ezdiğiniz çekirdeklerin üzerini kapatacak şekilde su ekleyin. Çekirdekleri yaklaşık 2 dakika kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan indirin. Cam bir kavanozda 2 gün boyunca bekletin. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Cildinize uygulayın ve 2 saat bekletin. Dilerseniz gece sürüp, sabaha kadar bekletebilirsiniz. Ilık su ile durulayın.

Maske Tarifi 2

Bir yemek kaşığı salatalık suyu, elma suyu ve maden suyunu karıştırın. Ardından buz kalıplarına dökerek, dondurun. Her gün dondurduğunuz buz kalıplarını eriyene kadar cildiniz üzerinde gezdirin. Cildin sıkılaşmasını ve canlanmasını sağlayacaktır.

Maske Tarifi 3

Bir adet yumurta akını güzelce çırpın. Ardından cildinize sürün ve yaklaşık 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizi gerginleştirerek, sıkılaşmasını sağlayacaktır. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda 1 ayda büyük etkiler göreceksiniz.

Maske Tarifi 4

Bir adet yaş maya içerisine 1 yemek kaşığı süt ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından cildinize sürün, 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın.