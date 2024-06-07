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        Haberler Gündem 4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Güncel haberler

        4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Uşak, Düzce, Tunceli ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 01:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 01:51
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        4 ilin milli eğitim müdürlüklerine atama
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.

        Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Resmi Gazete
        #Atama kararları
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