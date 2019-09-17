ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde yakın zamanda ölen sahibinin evinde bulunan ve tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle görünmez hale gelen köpek, evi temizlemek için gelen görevliler tarafından bulundu.

Gerekli tedavinin uygulanması için bölgedeki bir hayvan barınağına götürülen Ellie Mae isimli 11 yaşındaki shih tzu cinsi köpeğin hali içler acısıydı.

Tüylerden hareket dahi edemeyen köpeğe öncelikle sakinleştirici ilaç verilip solunum tüpü takıldı. Barınak çalışanları köpeği tüylerden arındırmak için büyük çaba verdi.

Sahibi birkaç yıl önce vefat eden ve bu süreçte sahiplendirilemeyen köpeğin tek sorunu tüyleri değildi. Veteriner hekimler köpeğin tüylerini keserken 20 santim uzunluğuna yakın tırnakları olduğunu öğrendi.

Ellie Mae tıraş edildikten sonra 4 kilo hafifledi. Bir saatten fazla sürede tüyleri ve tırnakları kesilen köpeğin son hali duygulandı.

Barınak çalışanları eğer birkaç gün daha geç kalınsaydı köpeğin ölebileceğini belirtti. Antibiyotik tedavisi gören köpek sahiplendirilmeyi bekliyor.