4 Ocak 2026 Cumartesi altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor?
Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerden altın ve gümüş, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, ABD ekonomisine ilişkin soru işaretleri ve ülkelerin tarife zemininde restleşmesiyle üst üste rekor tazeledi. Altın ve gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, altının onsu 4 bin 549,94 dolarla, gümüşün onsu 84 dolarla tarihi zirveyi gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 4 Ocak 2026 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.991,09
Satış: 5.991,88
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.331,80
Satış: 4.332,78
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.585,75
Satış: 9.796,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.343,00
Satış: 39.067,06
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.343,00
Satış: 39.067,06
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.111,59
Satış: 19.593,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.343,00
Satış: 39.067,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.464,02
Satış: 42.508,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.429,12
Satış: 4.577,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.667,83
Satış: 5.939,25