        Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerden altın ve gümüş, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, ABD ekonomisine ilişkin soru işaretleri ve ülkelerin tarife zemininde restleşmesiyle üst üste rekor tazeledi. Altın ve gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, altının onsu 4 bin 549,94 dolarla, gümüşün onsu 84 dolarla tarihi zirveyi gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 4 Ocak 2026 altın fiyatları

        Giriş: 03.01.2026 - 08:21 Güncelleme: 03.01.2026 - 23:48
        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.991,09

        Satış: 5.991,88

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.331,80

        Satış: 4.332,78

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.585,75

        Satış: 9.796,73

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.343,00

        Satış: 39.067,06

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.343,00

        Satış: 39.067,06

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.111,59

        Satış: 19.593,45

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.343,00

        Satış: 39.067,06

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.464,02

        Satış: 42.508,39

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.429,12

        Satış: 4.577,38

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.667,83

        Satış: 5.939,25

