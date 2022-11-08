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4 yaşındaki çocuk annesinin hayatını kurtardı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 4 yaşındaki Logan adlı çocuk, nöbet geçiren annesinin hayatını kurtardı. Acil yardım hattını arayan Logan, doğru bilgi vererek sağlık ekipleri gelene kadar sakince telefonda kaldı ve ağlayan bir yaşındaki kardeşiyle ilgilendi. Polis, Logan’a cesareti simgeleyen sertifika verdi

4 yaşındaki çocuk annesinin hayatını kurtardı
4 yaşındaki çocuk annesinin hayatını kurtardı
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DHA

Wisconsin eyaletinin Sheboygan Falls adlı kasabasında yaşayan Logan adlı 4 yaşındaki küçük çocuk, annesinin nöbet geçirmesi üzerine acil yardım hattını aradı. Telefondaki görevliye doğru bilgileri veren Logan, sağlık ekipleri gelene kadar sakin bir şekilde telefonda kaldı ve 1 yaşındaki küçük kardeşiyle ilgilendi. Annesi Kayla Moher, yıllar önce geçirdiği bir hız treni kazasından sonra aralıklarla epilepsi benzeri nöbet geçirdiğini, bu tip durumlarda 4 yaşındaki Logan’a ne yapması gerektiğini öğrettiklerini belirtti.

ANNESİ NÖBET GEÇİRİRKEN 911'İ ARADI

Geçen ay yaşanan olayla ilgili olarak polis, Logan’a dün ‘Hayat Kurtarıcı Sertifikası’ verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada “Logan'ın annesi bir nöbet geçiriyordu ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Logan sakince 911'i aradı ve santral memuru Sarah'a neler olduğunu ve annesinin yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Logan, gerekli kaynaklar eve gelene kadar telefonda Sarah ile kaldı. Logan 1 yaşındaki kız kardeşini de sakin tutmayı başardı" ifadeleri yer aldı.

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