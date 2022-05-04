4 yıldır karavanla yolda olan Alman aile Demre'de

DHA

Ritter ailesi, 2018 yılında Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Thüringen şehrinde evlerini satarak karavan aldı.

DHA'nın haberine göre Tura 1 Ocak 2019'da çıkan Ritter ailesi; Fransa, Portekiz, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan'da geçirdikleri 3 yılın ardından 26 Mart'ta Türkiye'ye geldi.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli'yi gezen aile, Antalya'ya geçti. Olimpos, Adrasan ve Finike'yi gezen Alman aile, en son Demre'ye ulaştı.

Türkiye'de 2 ay daha kalacaklarını anlatan Marcel Ritter, "Kaş, Fethiye üzerin

den Ege ve Marmara sahillerini gezeceğiz. Daha sonra Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'yı gezerek aralık ayında Thüringen şehrinde olacağız. Yeni rotalar çizerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Evimiz karavanımızla dünyanın her yeri oldu. Şu ana kadar 40 bin kilometre yol yaptık.

Uzaktan çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. İlk kez Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kaldık. Türk insanı içten, yardımsever ve misafirperver. Harika, güler yüzlü insanlar. Hiçbir sorun yaşamadık. Karavanımızla ilerleyen yıllarda tekrar Türkiye'ye geleceğiz. Bu güzel ülkeyi ve candan insanlarını unutmayacağız" diye konuştu.