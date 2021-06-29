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Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti

Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik şiddeti sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu

42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı ettiler! - Haberler
42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı ettiler!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Edirne Valiliği´nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir."

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