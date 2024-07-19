42 yıl sonra aynı pozu verdiler

42 yıl önce iki arkadaş olarak poz veren Aysel ve Necati Abalı da bu kez çift olarak objektifin karşısına geçti. Manisa'dan gelen Aysel ve Necati Abalı, 42 yıl sonra okulda olmanın heyecanını yaşadıklarını, mezun iki öğrenci olarak verdikleri pozu, bu kez emekli öğretmenler olarak tekrarladıklarını ifade etti.