43. İstanbul Maratonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

43. İstanbul Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi

43. İstanbul Maratonu başladı
AA

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştiriliyor.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Toplamda 40 bin kişinin koşacağı organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

YOLLAR KAPATILDI

N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

PARKURLAR

Organizasyonda 42,195 kilometrelik maratonda köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında son bulacak.

15 kilometre koşusunda ise atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde tamamlanacak.

ELİT ATLETLER KATILIYOR

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda 54 elit atlet yarışıyor.

Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi bulunan atletler organizasyonda mücadele ediyor.

Yarışın dikkat çekici isimlerinden biri de geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşan 22 yaşındaki genç Ugandalı Victor Kiplangat.

Kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno öne çıkıyor.

Yarışa katılan elit atletler arasında 2 saat 30 dakikanın altında performansı olan 8 isim bulunuyor.

Organizasyonda ayrıca erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yer alıyor. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin yarışıyor.

ÖDÜLLER

43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli boksör Kerem Özmen gümüş madalyada kaldı
DİĞER Kerem Özmen'den gümüş madalya
Cavit Acar dünya üçüncüsü
DİĞER Cavit Acar dünya üçüncüsü
Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı
DİĞER Zeynep Güneş'ten tarihi başarı
Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
DİĞER Eda Tekin'den bronz madalya
Emre Sakçı, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada yarı finale yükseldi
DİĞER 2 kategoride yarı finalde!
Kadir Kamal bronz madalya kazandı
DİĞER Kadir Kamal'dan bronz
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Emin Müftüoğlu seçildi
DİĞER Bisiklette başkan Müftüoğlu
Boks Federasyonu genel kurulunun yapılacağı salon mühürlendi!..
DİĞER Genel kurul salonu mühürlendi!
Amerikan Beyzbol Ligi'nde Atlanta Braves 21 yıl sonra şampiyon oldu
DİĞER 21 yıl sonra şampiyon!
Türkiye Boks Federasyonu seçimi öncesi tedbir kararı
DİĞER Türkiye Boks Federasyonu seçimi öncesi tedbir kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.