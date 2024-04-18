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        Haberler Dünyadan 43 yaşındaki Olivia Munn zorunlu menopoza girdiğini açıkladı - magazin haberleri

        43 yaşındaki Olivia Munn tıbbi menopoza girdiğini açıkladı

        Meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn, hormon baskılama tedavisi nedeniyle zorunlu olarak menopoza girdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:32
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        Meme kanseri teşhisinin ardından çift mastektomi ile göğüsleri alınan ve toplam dört ameliyat geçiren oyuncu Olivia Munn, hastalık nedeniyle zorunlu olarak menopoza girdiğini açıkladı.

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        Bir yıl önce teşhis konulan 43 yaşındaki ABD'li oyuncu, 10 ay içinde dört ameliyata girerek hastalıkla mücadele etti. 'The Newsroom', 'Magic Mike', 'Iron Man 2' ve 'X-Men: Apocalypse' gibi filmleriyle tanınan Munn için hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla tıbbi menopoza girmesine neden olan hormon baskılama tedavisi başladı.

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        People Dergisi'ne konuşan Munn, "Sürekli havanın sıcak olduğunu, saçlarımın inceldiğini ve çok yorgun olduğumu hissediyorum" dedi. John Mulaney ile birlikte olan Munn, iki yaşındaki oğlu Malcolm nedeniyle kanser teşhisinin "çok daha korkutucu" olduğunu söyledi.

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        Munn'ın kanserle mücadelesi, sağlıklı olduğunu gösteren mamografiyi çektirmesinden sadece üç ay sonra konulan teşhisle başlamıştı. Ünlü oyuncunun şaşkınlığı, kısa bir süre önce kanser gen mutasyonu testinin negatif çıkmış olması gerçeğiyle daha da artmıştı.

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        Mart ayında kanserle mücadelesini açıklayan Munn, kanser geni için yapılan testlerinin negatif çıkmasına ve mamografi sonucunun da temiz olmasına rağmen, doktorunun her ihtimale karşı meme kanseri risk değerlendirme puanını hesaplamaya karar verdiğini ve böylece kanser teşhisi konulduğunu anlatmıştı.

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        "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım. Şanslıyım. Seçeneklerim olmasına yetecek kadar erken yakaladık hastalığı" diyen Munn, "Umarım bunu paylaşmam başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmalarına yardımcı olur" diye konuşmuştu.

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        Kanserle mücadelesi boyunca ailesinin, arkadaşlarının ve erkek arkadaşı John Mulaney'in kendisine destek olduğunu söyleyen Munn, "Geceler boyunca tüm ameliyat ve tedavi şekillerini, karşılaşabileceğim yan etkilerini araştıran John'a müteşekkirim" ifadesini kullanmıştı.

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