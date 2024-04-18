People Dergisi'ne konuşan Munn, "Sürekli havanın sıcak olduğunu, saçlarımın inceldiğini ve çok yorgun olduğumu hissediyorum" dedi. John Mulaney ile birlikte olan Munn, iki yaşındaki oğlu Malcolm nedeniyle kanser teşhisinin "çok daha korkutucu" olduğunu söyledi.