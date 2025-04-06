45 dakikada Talisca resitali!
Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Takımı 1-0 gerideyken oyuna giren Anderson Talisca, 3 golle yıldızlaştı. Süper Lig'deki ilk hat-trick sevincini Fenerbahçe formasıyla yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.
Takımının kazandığı penaltıyı 51. dakikada ağlarla buluşturan Talisca, skora dengeyi getirdi.
64 ve 77. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, 45 dakikada hat-trick yaptı ve gecenin yıldızı oldu.
SÜPER LİG'DE İLK HAT-TRICK!
Trabzonspor karşısında 3 kez gol sevinci yaşayan Talisca, Süper Lig'deki ilk hat-trick sevincini Fenerbahçe formasıyla yaşadı.