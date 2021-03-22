Otobüs karavan için çok sade, minimal ve bohem bir tasarım anlayışını benimsediklerini dile getiren Şen, şu bilgileri paylaştı:

"İçeride olabildiğince açık tonlar, bej ve ahşap kullanmaya çalıştık. Yerleşim planını camlara göre, modüler sistemle ve lineer bir şekilde tasarladık. Ortada büyük ve geniş bir holü var, rahatça hareket edilebilmesi için. Arkadaşları geldiğinde bazı sistemler sayesinde kendine güzel bir alan oluşturup onlarla keyifli vakit geçirebileceği bir ortam var. Esra, pasta yapmayı çok seviyor. O yüzden büyük hazırlama alanları yapacağız."