46 parça tarihi eser ele geçirildi 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; bir kişinin Sivas'ın Gürün ilçesinden, Malatya'nın Darende ilçesine tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak maksadıyla geleceği duyumunu aldı.

Darende Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan gizli soruşturma kararıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 33 gümüş sikke, 5 gümüş yüzük, 4 haç, 2 hayvan figürü, 1 mühür, 1’de gümüş bilezik olmak üzere toplam 46 parça tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.