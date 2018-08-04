4N1K İlk Aşk 6. yeni bölümü dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Bu bölümde öğrenciler geziye gitti. Herkes için gezi eğlenceli geçerken, her şeyden habersiz Ali'yi kötü bir sürpriz bekledi. Daha önce tartıştığı çocuklarla yeniden karşılaşan Ali çocuklar tarafından bıçaklanıyor. Peki, Ali ölecek mi? 4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm özeti ve 6. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

ALİ ÖLECEK Mİ? 4N1K İLK AŞK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

4N1K İlk Aşk dizisi 5. bölümüyle ekranlara geldi. Ali'nin bıçaklanmasıyla izleyiciler gelecek bölümde Ali'nin ölüp, ölmeyeceğini merak etmeye başladı. Fakat 4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanmadığı için de Ali'nin ölüp, ölmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ali ölecek mi, sorusu gelecek bölümde belli olacak.

4N1K İLK AŞK 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaprak’ın zamanında müdahalesi Ali’yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak’ın söyledikleri Ali’nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış’a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade’ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin’i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar. İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali’den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin’e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali’yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.

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