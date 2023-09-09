4 pelikan denizde tatilcilere eşlik etti

5 Şurada Paylaş!









"ŞİMDİ 4 TANE OLMUŞLAR, ÇOK SEVİNDİK"

Yıllardır bölgeye tatile gelen Kerem Baydur ise, "Ben yıllardır buraya gelir kampımı kurarım. Burada da bize güzelce eşlik eden pelikanlar olur. Daha önce iki taneydi şimdi de 4 tane olmuşlar. Buna da çok sevindik, mutlu olduk. Onlarla birlikte yüzüyoruz. Daha önce çadırımıza kadar gelmişlerdi ellerimle de beslemiştim. Çocuklarım da mutlu olmuştu. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz" dedi.