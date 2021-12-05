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Haberler Sağlık 5 Aralık Koronavirüs tablosu... Son dakika Covid-19 vaka sayısı
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5 Aralık Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri Covid-19 vaka sayısı! Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını resmi olarak resmi sitesinde yayınlıyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanıyor. Peki 5 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika haberleri corona vaka sayısı kaç? İşte en güncel korona tablosu...

5 Aralık Koronavirüs tablosu... Son dakika Covid-19 vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu saat 19.00'dan sonra açıklanacak.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM (4 ARALIK)

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 463 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1789 artışla 787 bin 701'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Cenevre'de 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen uluslararası bir okulda 2 bin öğrenci ve çalışan karantinaya alındı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır tarafına geçmek isteyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

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