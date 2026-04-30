Yaptıkları çalışmanın kadim Türk kültürünün bir geleneği olduğuna değinen Yıldız, şöyle devam etti: "Osmanlı döneminde Anadolu erenleri, bir bölgeye giderek orada dergah veya han kurup insanlara yemek ikram eder, sohbet edip nasihatler verir, hem maddi hem manevi gelişimlerine katkıda bulunurdu. Biz de burada geleneği yaşatıyoruz. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi aynı zamanda bir durak. Üsküdar'dan develerle yola çıktığınız zaman akşam varacağınız yer burası. Dolayısıyla deve hanları var. Gelenleri misafir ediyor, yedirip içiriyordu ecdadımız."

Yıldız, çevredeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ve bu geleneği sürdürerek iç huzuru yaşadıklarını sözlerine ekledi.