        Haberler Gündem Güncel 5 asırlık çorba geleneği yaşatılıyor

        Kocaeli'nin tarihi ilim ve ibadet merkezinde 5 asırlık çorba geleneği yaşatılıyor

        Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa ettirdiği caminin külliyesinde asırlardır yapılan çorba ikramı geleneği sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:46 Güncelleme:
        1

        Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa ettirdiği caminin külliyesinde asırlardır yapılan çorba ikramı geleneği sürdürülüyor.

        Medresesi ve kütüphanesiyle asırlardır ilim faaliyetlerine katkı sunan, imarethanesiyle de yoksullarla talebelere sığınak olan ve kervansarayıyla ticaret yolundan geçenlere hizmet veren külliyede, Osmanlı döneminde başlayan sıcak çorba dağıtımı geleneği 10 yıldır yaşatılıyor.

        2

        Çoban Mustafa Paşa Vakfı destekleriyle, külliyenin bahçesinde bulunan imarethane bölümünde her gün işine giden, ibadetini yapan, Çoban Mustafa Paşa Camii'nin önünden geçen ya da ihtiyaç sahibi 300 kişi kuşluk vaktinde güne sıcak çorbayla başlıyor.

        3

        Asırlardır sürdürülen gelenekle bölge halkının tarihi atmosferde manevi ve kültürel havayı teneffüs etmesi sağlanıyor. Ayrıca, ikramın ardından vakıf tarafından Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde 600 ihtiyaç sahibine günde 1 öğün 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

        4

        Çoban Mustafa Paşa Vakfı Başkanı Nurullah Yıldız, 10 yıldır her sabah vatandaşlar için çorba sofraları kurduklarını söyledi. Asırlardır uygulanan geleneği sürdürdükleri ve vatandaşları manevi havayla buluşturdukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Yıldız, "Biz çorba dağıtımına yaklaşık 10 yıl önce başladık. Çoban Mustafa Paşa Vakfı kurulduktan sonra geleneğimiz olan çorbayla vatandaşlarımıza hizmete başlayalım diye düşündük. O günden bugüne kadar kesintisiz olarak sabah çorbasını ikram ediyoruz" diye konuştu.

        5

        Yıldız, Osmanlı döneminde imarethanede pişirilen yemeklerin sabah namazından sonra kuşluk vaktinde gelenlere ikram edildiğini anlatarak, "Biz de bu geleneği tekrar yeşertelim ve canlandıralım istedik. Allah da bize nasip etti, 10 yıldır devam ediyoruz. Yaklaşık 300 kişi misafirimiz oluyor. Camiden, çevreden, işe giderken geliyorlar. 'Vakıf çorbasıdır, şifadır.' diye geliyorlar" dedi.

        6

        Yaptıkları çalışmanın kadim Türk kültürünün bir geleneği olduğuna değinen Yıldız, şöyle devam etti: "Osmanlı döneminde Anadolu erenleri, bir bölgeye giderek orada dergah veya han kurup insanlara yemek ikram eder, sohbet edip nasihatler verir, hem maddi hem manevi gelişimlerine katkıda bulunurdu. Biz de burada geleneği yaşatıyoruz. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi aynı zamanda bir durak. Üsküdar'dan develerle yola çıktığınız zaman akşam varacağınız yer burası. Dolayısıyla deve hanları var. Gelenleri misafir ediyor, yedirip içiriyordu ecdadımız."

        Yıldız, çevredeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ve bu geleneği sürdürerek iç huzuru yaşadıklarını sözlerine ekledi.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
