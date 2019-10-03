5 aylık bebeği ile emniyete getirildi

Eğer sizde de oluyorsa aman dikkat!

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan binada gerçekleşti. 4 kadın yanlarında bulunan bir aletle daire kapısını açarak içeri girdi.

Bir miktar para alarak evden ayrılan 4 kadını bina sakinlerinden biri fark etti ve durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis verilen eşkâl doğrultusunda kadınları aramaya başladı. Polis yaklaşık 20 dakika sonra eşkâle uyan 4 kadını 2 mahalle uzaklıkta yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G. (20) Sevim Y. (19) Z.E. (16) ve Z.E'nin (13) üzerini arayan ekipler, evden çalınan bir miktar parayı buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Nazan G. kucağındaki 5 aylık bebeği ile diğer şüphelilerle birlikte emniyete getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.