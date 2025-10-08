Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 5 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        5 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu, sivillerin toplandığı alanları, insani yardım bekleyenleri ve evleri hedef aldı.

        Gazze kentindeki Cela ve Nasr bölgelerinde yer alan evlerin İsrail ordusu tarafından bombalandığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, kentin doğusundaki Derec mahallesinde de bir evi hedef aldı. Sağlık ekipleri, saldırıda yaşamını yitiren 1 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

        İsrail askerleri ayrıca Tuffah ve Zeytun mahallelerinin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimi de hedef alındı

        İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yer alan insani yardım merkezi yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.

        Vadi Gazze çevresinde Filistinli sivillerin toplandığı alan insansız hava aracıyla hedef alındı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!