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5 gündür kayıp genç adamın cansız bedeni bulundu

Muğla Marmaris‘te 5 gündür kayıp olan 33 yaşındaki şahsın cansız bedeni kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

kayıp genç
İHA

Marmaris'e 8 kilometre mesafede kapalı olan Günnücek Milli Parkı sahilinde kıyıda bir cansız beden görüldüğü ihbarı yapıldı. Milli Parka gelen güvenlik ekipleri yaptığı ilk incelemede cansız bedenin 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan 33 yaşındaki Alkan Keskin’e ait olduğunu tespit etti. Keskin’in cenazesi kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Alkan Keskin, bir süpermarkette kasiyer olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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