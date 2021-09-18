2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 5. haftada da nefesleri kesiyor. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3-4 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
17.09.2021 20:00 ALTAY 2-1 GÖZTEPE A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. 0-1 TRABZONSPOR A.Ş.
RAPORT TAV ANTALYASPOR 2-3 BEŞİKTAŞ A.Ş.
18.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3-1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SÜPER LİG 5. HAFTA KALAN MAÇLAR
19.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19.09.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.
19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU
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