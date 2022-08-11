AA

Türk sporcular, 15'i altın, 20'si gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplamda 47 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 38 altın, 38 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 103'e yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

MASA TENİSİNDE 3 MADALYA

Özge Yılmaz, Sibel Altınkaya ve Simay Kulaççeken'den oluşan Kadın Masa Tenisi Milli Takımı finalde İran'la karşılaştı. İlk iki oyunu kaybeden milliler, önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-2'ye getirdi.

Son maçta Simay Kulaççeken rakibine 3-1 yenilince, İran maçı 3-2 kazandı ve altın madalyaya uzandı. Türkiye ise gümüş madalya elde etti. Şampiyonluğu kaybeden milli sporcular büyük bir üzüntü yaşarken, tribündeki taraftarlar sporcuları tezahüratlarla moral verdi.

Tugay Sırzat Yılmaz, İbrahim Gündüz ve Abdullah Talha Yiğenler'den oluşan Erkek Masa Tenisi Milli Takımı ise yarı finalde İran'a 3-0 mağlup oldu. Finale kalamayan milli takım, bronz madalya kazandı.

Oyunlarda masa tenisi branşında müsabakalar sona erdi. Türkiye, masa tenisinde 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

PARA ATLETİZMDE DÖRT MADALYA

Para atletizmde Türk sporcular 4 madalya elde etti.

Konya Atletizm Pisti'ndeki yarışlarda milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kadınlar T53-54 sınıfı 100 metre finalinde kürsüde Türk sporcular yer aldı. Zübeyde Süpürgeci altın, Zeynep Acet gümüş ve Nurşah Usta bronz madalya aldı.

Erkekler T46-47 sınıfı yüksek atlamada ise Abdullah Ilgaz, gümüş madalyayı boynuna taktı.

GÜREŞÇİLERDEN ALTI MADALYA

Güreşte milli sporcular günü 1'i altın olmak üzere 6 madalyayla bitirdi.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen güreş branşında serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yapıldı. Milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu altın, 53 kiloda Rahime Arı bronz; serbest stilde 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 125 kiloda Salim Ercan gümüş, 61 kiloda Recep Topal bronz madalya kazandı.

Serbest stilde müsabakalar sona erdi. Serbest güreşçiler oyunları 4 gümüş, 3 bronz madalyayla bitirdi. Organizasyonda yarın grekoromen stilde 55, 63, 72, 82 ve 97, kadınlarda ise 55, 65, 76 kilo maçları gerçekleştirilecek.

5 MADALYA PARA YÜZMEDE

Para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.

Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı.

ARTİSTİK CİMNASTİKTE 10 MADALYA!

Artistik cimnastikte Türk sporcular 4'ü altın olmak üzere 10 madalya elde etti.

Konya Veledromu'nda yapılan cimnastik müsabakasında Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Adem Asil adeta madalyalara damga vurdu. Milli sporcular 4'ü altın, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 10 madalya aldı.

Ahmet Önder barfikste ve yer aletinde altın, paralel barda gümüş, atlama masasında ve halka aletinde bronz madalya kazandı.

Ferhat Arıcan paralel barda altın, kulplu beygirde bronz madalyayı boynuna taktı.

Adem Asil halka aletinde altın, atlama masasında gümüş, yer aletinde bronz madalya aldı.

Cimnastik müsabakalarının bir bölümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

TEKVANDO'DA ÜÇ MADALYA

Tekvandoda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı.

Erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal gümüş, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekvandoda müsabakalar yarın sona erecek.

7 MADALYA DA ATLETİZMDE

Aletizmde Türkiye günü 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyayla bitirdi.

Konya Atletizm Pisti'ndeki yarışlarda Türkiye'ye altın madalyaları kadınlarda Şevval Ayaz ve Yasemin Can getirdi.

Şevval, 100 metre engellide 13.21'lik derecesiyle, Yasemin Can ise 5 bin metre finalinde 6.23.31'lik zamanıyla altına uzandı.

Erkekler çekiç atmada Eşref Apak 71.34 metreyle gümüş, Özkan Baltacı ise 68.90 metreyle bronz madalya aldı. Erkekler 200 metrede ise Ramil Guliyev 20.16'lık derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

4x400 metre karışık bayrakta, Oğuzhan Kaya, Edanur Tulum, Sinan Ören ve Büşra Yıldırım'dan oluşan milli takım, 3.22.90'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 3 adım atlamada 14.41 metre atlayan Tuğba Danışmaz, bu derecesiyle altın madalya kazandı ancak yapılan itiraz sonucu atlayışı 13.95 metre olarak güncellenince üçüncülüğe geriledi. Tuğba böylece bronz madalya elde etmiş oldu.