5 milyon lirayı paylaşamadılar! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kadıköy'de akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 87 yaşındaki kadını kandırıp 5 milyon liralık dövizlerini alan şüphelilerden biri payına düşen parayı tahsil edemeyince suç ortaklarını ihbar etti. Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı.

Habertürk Giriş: 28.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:20

