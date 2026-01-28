Habertürk
        5 milyon lirayı paylaşamadılar! | Son dakika haberleri

        5 milyon lirayı paylaşamadılar!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kadıköy'de akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 87 yaşındaki kadını kandırıp 5 milyon liralık dövizlerini alan şüphelilerden biri payına düşen parayı tahsil edemeyince suç ortaklarını ihbar etti. Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 28.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:20
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Kadıköy'de akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

        87 yaşındaki kadını kandırıp 5 milyon liralık dövizlerini alan şüphelilerden biri payına düşen parayı tahsil edemeyince suç ortaklarını ihbar etti.

        Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı.

        Doğanın sadık eşleri siyah kuğularda kuluçka heyecan

        Doğanın en sadık eşleri arasında gösterilen siyah kuğular, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda kış ortasında kuluçkaya yattı. Tek eşli yapılarıyla bilinen siyah kuğuların 24 Aralık'ta başlayan kuluçka sürecinin, ocak ayı sonu ya da şubat başında tamamlanması bekleniyor. (DHA)

