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5 milyon tatilcinin dönüş çilesi başladı

Kurban Bayramı tatili için Muğla’nın turistik ilçelerini tercih eden yaklaşık 5 milyon tatilcinin dönüş çilesi başladı.

5 milyon tatilcinin dönüş çilesi başladı
İHA

Turistik ilçelerin geçiş noktası konumunda bulunan Gökova Kavşağı'nda, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin değişik illerinden milyonlarca tatilci Muğla'nın turistik ilçelerine akın etmişti. Bayram öncesi araçları ile turistik beldelere gelerek burada hem trafik, hem de ilçelerde nüfus yoğunluğu oluşturan tatilcilerin ise bayramın son gününde dönüş yolculuğu başladı. Trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen tatilciler erken davranarak yollara düştü. Dönüş çilesinin başlamasıyla birlikte Ula-Kızılağaç ve Fethiye-Gökova-Marmaris yol ayrımında beş kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Muğla'nın turistik Datça, Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin geçiş noktası Gökova Kavşağı ile Göcek Tüneli'nde oluşan yoğunluk nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Trafik ekipleri ise oluşan araç yoğunluğu dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ikazlarda bulunurken, Ula-Kızılağaç Kavşağı'nda manuel olarak araçların geçişini sağlamaya devam ediyor.

Tatilcilerin oluşturduğu araç ve trafik yoğunluğunun Pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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