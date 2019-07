Avusturalyalı balıkçı Paul Elliot ve oğlu Jyah'ın şişeyi, bir gezi sırasında Eyre Yarımadası'nın batı kıyısında bulduğunu söyledi.

Not, güneyde bir yolcu gemisinde seyahat eden 13 yaşındaki İngiliz bir çocuk olan Paul Gibson'ın yolculuğunu anlatıyor. Avustralyalı balıkçı ve oğlu, Avustralya Yayın Kurumu'na, şu an 63 yaşında olacak olan not sahibini aradıklarını söylediler.

1960'lı yıllarda birçok yüzbinlerce İngiliz aile, Avustralya'ya deniz yoluyla göç etmişti. Paul Gibson'ın da bu çocuklardan biri olabileceği ve yolculuk sırasında şişeyi denize atmış olabileceği düşünülüyor.

Geçen yıl da Batı Avustralya bir plajda bir çift tarafından keşfedilen şişe içinde dünyanın en eski mesajın olarak bilinen, yaklaşık 132 yaşında olduğu ve 12 Haziran 1886 tarihli Almanca yazılmış bir not içerdiği düşünülmektedir.