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Haberler Gündem 3. Sayfa 51 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.U. tutuklandı.

51 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
51 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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DHA

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'dolandırıcılık', 'cezaevinden firar', 'hakaret', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama' gibi 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun ilçede olduğunu belirledi.

Ekipler, sürekli yer değiştirip, yurt dışına kaçma arayışında olduğunu belirlediği O.U.'yu Fatih Mahallesi'ndeki arazide, annesine ait konteyner evde yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen O.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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