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53 yaşındaki anne sosyal medyayı salladı

Giriş: 30.04.2019 - 14:32 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Beslenme uzmanı ve model Donna Ana Omanski'nin yaşını duyanlar inanamıyor. 53 yaşındaki kadın, düzgün fiziği ve sağlıklı cildiyle sosyal medyayı sallıyor

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    Avustralya'nın Queensland eyaletinden Donna Anna Omanski'nin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor. 
    Botoks gibi ufak tefek müdahaleler dışında herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Donna Anna Omanski 53 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkarıyor.

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    Daily Mail'in haberine göre düzgün fiziğiyle sosyal medyada ilgi gören genç kadın, çok gizli sırları yok.

     

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    Beslenme uzmanı ve model olan 53 yaşındaki anne, 15 yaşında modellik yapmaya başladı.

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    Hayatının her döneminde hareketli bir yaşam tarzını benimsediğini söyleyen Omanski, "Gençken geziyordum, hafta sonları ise ata biniyordum. Bu yüzden diğer hobiler için fazla zamanım yoktu" diyor.

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    Sporu rutin haline getiren genç kadın her gün aynı egzersizi yapmaktan kaçınıyor. Bazı günler boksa gidiyor, spor salonuna gitmek için vakti yoksa öğleden sonra en az yarım saat yürüyüş yapıyor.

     

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    Gençlik yıllarında sağlıksız ve besin değeri düşük gıdalarla beslendiğini belirten Donna Anna Omanski şimdilerde canının sağlıklı yiyecekler istediğini ekliyor.

     

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    5 yıldır vegan beslenen Donna Anna Omanski, diyet programının hiç de zor olmadığını belirtiyor. 

     

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    Model ayrıca kahveyi hayatından çıkarmış. Onun yerine her gün yeşil çay içiyor.

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    İçerisinde doymuş ve trans yağ olan yiyeceklerden kaçınan genç kadın, lif oranı yüksek besinler tüketiyor.

     

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    Omanski, mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye çalışsa da, cilt bakım rutinini de aksatmıyor. Her sabah cildini iyice temizlemeyi ihmal etmiyor tabii. Ardından da cildini nemlendirici kremlerle canlandırıyor. 

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    Model, hamileliğin vücudu üzerinde olağandışı bir etkisi olduğunu söylüyor. 

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    Kadınların çoğu, doğum yaptıktan sonra kilo vermeyi zor bulurken, o ise kilo almayı zor bulduğunu anlatıyor.

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    Genç kadın diyet ve egzersizin dışında, kendisini genç hissettiren hobilerle uğraşıyor ve yaşamından stresi uzaklaştırmaya çalışıyor. 

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