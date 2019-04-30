- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Avustralya'nın Queensland eyaletinden Donna Anna Omanski'nin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor.
Botoks gibi ufak tefek müdahaleler dışında herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Donna Anna Omanski 53 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkarıyor.
Daily Mail'in haberine göre düzgün fiziğiyle sosyal medyada ilgi gören genç kadın, çok gizli sırları yok.
Beslenme uzmanı ve model olan 53 yaşındaki anne, 15 yaşında modellik yapmaya başladı.
Hayatının her döneminde hareketli bir yaşam tarzını benimsediğini söyleyen Omanski, "Gençken geziyordum, hafta sonları ise ata biniyordum. Bu yüzden diğer hobiler için fazla zamanım yoktu" diyor.
Sporu rutin haline getiren genç kadın her gün aynı egzersizi yapmaktan kaçınıyor. Bazı günler boksa gidiyor, spor salonuna gitmek için vakti yoksa öğleden sonra en az yarım saat yürüyüş yapıyor.
Gençlik yıllarında sağlıksız ve besin değeri düşük gıdalarla beslendiğini belirten Donna Anna Omanski şimdilerde canının sağlıklı yiyecekler istediğini ekliyor.
5 yıldır vegan beslenen Donna Anna Omanski, diyet programının hiç de zor olmadığını belirtiyor.
Model ayrıca kahveyi hayatından çıkarmış. Onun yerine her gün yeşil çay içiyor.
İçerisinde doymuş ve trans yağ olan yiyeceklerden kaçınan genç kadın, lif oranı yüksek besinler tüketiyor.
Omanski, mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye çalışsa da, cilt bakım rutinini de aksatmıyor. Her sabah cildini iyice temizlemeyi ihmal etmiyor tabii. Ardından da cildini nemlendirici kremlerle canlandırıyor.
Model, hamileliğin vücudu üzerinde olağandışı bir etkisi olduğunu söylüyor.
Kadınların çoğu, doğum yaptıktan sonra kilo vermeyi zor bulurken, o ise kilo almayı zor bulduğunu anlatıyor.
Genç kadın diyet ve egzersizin dışında, kendisini genç hissettiren hobilerle uğraşıyor ve yaşamından stresi uzaklaştırmaya çalışıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.