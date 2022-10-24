530 yıllık geçmişe sahipti! Tarihi çalmaya kalktı!

Bursa'da olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Üftade Sokak´ta devriye görevi yapan bekçiler, Üftade Camii´nin 530 yıllık medrese bölümü `Darül Kurra´nın kubbe kısmında bulunan bir şüphelinin kurşun levhaları söktüğünü fark etti.

DHA'da yer alan habere göre şüpheliyi yakalamak için medresenin giriş kısmına yönelen ekipler bu sırada erketede bekleyen U.C. ile karşılaştı.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ TELEFONU İLE KONUŞTURDU

Bu sırada Emrah A.´nın cep telefonunun çaldığını fark eden ekipler, aramaya cevap vererek Emrah A.´dan arkadaşı U.C.´yle konuşmasını ve yerini öğrenmesini istedi. U.C.´nin bulunduğunu iddia ettiği konumları kontrol eden ekipler bölgede arama çalışması başlattı.