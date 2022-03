555 milyon euroluk programa onay çıktı

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 555 milyon avroluk IPARD III Programı'nın (2021-2027), Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Kirişci, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yönetim otoritesi görevi üstlenerek hazırlanan IPARD desteklerinin en az 7 yıl daha uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon avro fon tahsis edilen IPARD-3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon avro olacağını belirten Kirişci, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da programın 42 ilde uygulanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, "IPARD-3 Programı kapsamında, Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım: Erozyonla mücadele, biyoçeşitlilik ve organik tarım konularında pilot bölgelerde gönüllülük esasına dayalı başvuru yapan faydalanıcılara telafi ödemesi yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi–LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan yerel eylem grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecek. Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları: Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecek. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecek. Danışmanlık Hizmetleri: Bu hizmetler kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacak."

Program, çerçeve, sektörel ve finansal anlaşmaların imzalanmasıyla 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.