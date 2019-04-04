Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan çıkışı yapmak isteyen Bulgar uyruklu kişinin aracında beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, Dereköy Sınır Kapısı'nda görevliler yurt dışına çıkış yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu sürücünün aracında şüphe üzerine arama yaptı. Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde, belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışılan bez torba içeresinde 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

Bulgar uyruklu kişiye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanan şüpheli, ifadesinde beyaz trüf mantarını Edirne'nin Enez ilçesindeki ormanlık alanlardan topladığını söyledi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilen beyaz trüf mantarının kilosu 20-25 bin TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğu belirtildi.