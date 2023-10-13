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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Alessio Nieri hastaneye kaldırıldı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Alessio Nieri hastaneye kaldırıldı

        58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı etabında kaza yapan İtalyan bisikletçi Alessio Nieri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:28
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        Alessio Nieri hastaneye kaldırıldı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı geçildi.

        Etabın bitimine 13 kilometre kala meydana gelen kazada bariyerleri aşarak araziye düşen Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Alessio Nieri yarışa devam edemedi. Bilinci açık olan Nieri, tedavisi için İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

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